Caramello: nocivo per la salute?

In base ai risultati pubblicati dall’(ISP), è risultato che ilè dannoso per la. Ilè uno dei più diffusi e utilizzati al mondo ma può essere dannoso per la salute.

Il caramello conferisce al cibo un colore ambrato, ma viene utilizzato nelle bevande analcoliche a base di cola ma anche in alcune birre, salse, aceti, dadi, ghiaccio. La ricetta di base (E150a) viene spesso modificata con l’ggiunta di ammioniaca (E150b), solfiti (E150c), oppure dalla combinazione di queste due sostanze (E150d). Il caramello viene ottenuto per fusione tra zucchero e acqua, per effetto del calore si produrrebbero queste sostanze chimiche nocive alla nostra salute.

Quattro di queste sostanze in base all’ISP sono risultate nocive per l’organismo umano: THI che previene le funzioni immunitarie dell’organismo a funzionare correttamente, 5 – HMA sostanza dall’alto potenziale tossicologico, 2 – MEI e il 4 – MEI agenti che possono risultare cancerogeni per gli esseri umani.

L’Agenzia per la sicurezza alimentare europea basa il suo controllo “perché ha solo pochi dati relativi concentrazioni effettive delle sostanze nel prodotto alimentare finale neoformato. L’ISP inoltre ha segnalato che le concentrazioni delle sostanze sono solo controllate a livello della produzione del caramello“.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sottolinea che il caramello e le sostanze chimiche che contiene, risultano percicolose soprattutto per i bambini e quindi invita a leggere bene le etichette prima di acquistare i prodotti che lo contengono.

