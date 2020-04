Tonno in scatola: le donne in gravidanza dovrebbero evitarlo

Loading...

Ilandrebbe evitato dallein quanto troppo ricco di. L’allarme è stato lanciato dal. La rivista americana dedicata ai consumatori ha smentito quindi che consumare, in particolare il, possa far bene alle future mamme, anzi in base alle percentuali di mercurio contenuto, a causa dei mari sempre più inquinati da questo, rappresenta un rischio sia per la gestante che per il nascituro.

Stando agli esperti negli ultimi venti anni la presenza del mercurio è aumentata del 30%. Questo metallo agisce sul sistema nervoso del nascituro compromettendone lo sviluppo.

Di diverso avviso invece la Food and Drug Administration (FDA) e la Environmental Protection Agency che hanno inserito il tonno in scatola tra gli alimenti a basso contenuto di mercurio. Entrambe le organizzazioni però concordano che le donne incinte dovrebbero mangiare soprattutto salmoni, gamberi e pesce azzurro in quanto richi di vitamina D, acidi grassi Omega-3 , selenio e proteine, oltre a risultare tra i pesci a più basso contenuto di mercurio.

