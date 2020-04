Seggiolini auto: contengono più batteri di un wc

Loading...

Una ricerca svolta dall’nel Regno Unito ha rivelato come iper irappresentano una minaccia per ladei bambini in quanto pullulano di

In particolare dallo studio è emerso che in ogni centimetro quadrato del seggiolino si annidano cento diversi tipi di batteri e funghi, tra cui quello della Salmonella e dell’Escherichia Coli (batteri patogeni per l’essere umano). In un bagno pubblico invece se ne trovano mediamente 50. Una scarsa attenzione all’igiene della propria auto da parte degli automobilisti è dimostrata anche dalla polvere che si annida in ogni dove dell’auto.

I ricercatori sottolineano che la polvere e i batteri rappresentano un pericolo per la salute, pertanto l’auto andrebbe pulita con regolarità fuori e dentro. In particolare andrebbe rimosso tutto ciò che viene disseminato sotto il pedale del freno: quali lattine o bottigliette ad esempio, che possono essere molto pericolose.

Curarsi poco di questi aspetti significa anche esporsi a un aumento del rischio di incidenti stradali: almeno un inglese su 10 infatti ha avuto un incidente o comunque ci è andato molto vicino proprio a causa del disordine all’interno dell’abitacolo.

