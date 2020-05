Rapporto di coppia: quando si va d’accordo si dorme anche in sintonia

Loading...

Il rapporto diquando va a gonfie vele, stando a una ricerca pubblicata dallasi vedrebbe anche dalin sincronia.

Alle 46 coppie oggetto dello studio sono state rivolte delle domande relative al grado di soddisfazione della relazione. Attraverso l’uso di un apposito strumento, l’actiografo, sono stati registrati i movimenti compiuti dalla coppia durante il sonno. Dallo studio è emerso che le coppie più soddisfatte della loro relazione sono proprio quelle in cui i cicli di veglia e sonno risultano maggiormente coincidenti. Le coppie più affiatate vanno a dormire e si risvegliano insieme per il 75% del tempo.

Insomma il dormire in sincronia per gli autori della ricerca rappresenterebbe un indicatore da tenere in considerazione per misurare il livello della qualità del rapporto all’interno della coppia.

