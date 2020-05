Covid-19, lochdown dal 4 maggio: hai capito si o no?

Secondo l’ultimo DPCM, ildovrebbe cessare, se pur gradualmente, dal, ma sempre mantenendo i DPI, e, per quanto riguarda le aziende, nel rispetto dei codici ATECO,e, secondo la CEI, riaprire le chiese ai riti liturgici, mentre il Presidente del CdM tratta con l’Europa sul MES, ma senza condizioni, in alternativa ai coronarobond, nell’attesa di definire il recovery fund, sul quale PD, M5S e LEU sembrano raggiungere un accordo, con l’appoggio di FI ma non dell’IV di Renzi, mentre Lega e FdI sembrano remare contro.

In realtà credo che si debba attendere l’autunno, quando si dovranno stabilire i criteri per il DPEF 2020-2021: IVA su o giù? Patrimoniale una tantum? Mediare attraverso INPS? Tutto dipende anche dal comportamento della troika, perchè se BCE e CE non allargano i cordoni della borsa, ma soprattutto se il Covid SARS-2 riparte, bisognerà trovare un’ intesa per non soffocare l’economia, magari con l’aiuto di CGIL, CISL, UIL, che nel frattempo si battono per la CI ma anche per la CIS o, meglio, per la CID, a tutela dei lavoratori.