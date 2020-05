BBMix: ad ognuno il suo

Loading...

Laviene distinta per consistenza, colore e forma, ma ci sono delle caratteristiche che accomunano ogni frutto: fibre, sali minerali, proteine e vitamine. Per questo il consumo regolare, abbinato ad una sana e corretta alimentazione, può dare il suo contributo al buon funzionamento della mente e del corpo.

I sali minerali sono presenti nell’organismo umano, ma in quantità minime, e sono utili per mantenere il corpo in salute poiché favoriscono il bilanciamento di acqua nel corpo, la contrazione muscolare ed il rinnovamento dei tessuti.

Tra le diverse vitamine contenuta nella frutta secca, troviamo la vitamina E, nota per la sua azione antiossidante e protettiva, e che combatte la degenerazione cellulare. La vitamina B è invece utilissima per il corretto funzionamento del metabolismo.

I BBMix in offerta hanno, al loro interno, le fibre insolubili che assorbono più acqua e saziano in modo veloce, oltre a favorire il transito intestinale. In questo modo le tossine non restano molto a contatto con le pareti dell’intestino.

La frutta secca contiene un’elevata quantità di proteine vegetali che ci forniscono energia immediata e sono una valida alternativa per chi segue una dieta vegana o vegetariana.

La frutta secca ha un valore energetico alto, per questo è ottima per la prima colazione, oltre al fatto che fornisce tutte le sostanze nutritive utili.

BBMix per ogni esigenza

I BBMix sono stati pensati per ogni esigenza possibile. Per questo ne possiamo trovare di diversi tipi ed ognuno con la sua funzione specifica.

BBMix Bellezza è uno snack che, oltre a frutti rossi e frutta secca, contiene aloe per poter beneficiare di un effetto antiossidante ed antiaging per pelle e capelli.

Il mix Benessere è una miscela di principi nutritivi: vitamina E, manganese, rame e magnesio. L’ideale per proteggersi dallo stress ossidativo.

BBMix Fibra è uno spuntino equilibrato ricco di vitamina E, un potente antiossidante, e comprende anche le prugne Sunsweet per favorire il buon funzionamento dell’intestino.

Non poteva certo mancare un mix dedicato alla concentrazione mentale. BBMix Focus è l’ideale per avere una giusta dose di potassio, magnesio e zinco, utili per il corpo e per la mente.

Se invece si desidera un boom di vitamine, allora BBMix Multivit con frutta secca, Goldenbery e Papaya è la scelta idonea che fornisce vitamine A, C ed E.

Chi ama lo sport dovrebbe scegliere BBMix Sprint, pensato per dare vitalità ed energia. Il manganese, il rame e la vitamina E proteggono le cellule dallo stress ossidativo, il magnesio riduce il senso di stanchezza, mentre il potassio aiuta il buon funzionamento dei muscoli.

I Mix MadiVentura sono pratici e comodi da portare ovunque e ce ne sono davvero per tutti i tipi.

