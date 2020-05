Chiusura scuola: un problema per i bambini già in sovrappeso

Loading...

Loading...

La chiusura dellae l’inizio dellespesso si rivelano un problema per i bambini a livello, in quanto nelle vacaze si tende a eccedere con dolci, gelati e venendo meno anche l’attività sportiva praticata durante l’anno, è inevitabile che ci sia un aumento di peso.

Ad essere esposti in particolare sono i bambini già in sovrappeso. E’ quanto messo in evidenza da una ricerca condotta presso la Harvard School of Public Health di Boston. Lo studio si è basato sull’analisi di precedenti ricerche svolte in tema che hanno preso in esame oltre 10mila bambini dai 5 ai 12 anni. Una delle ricerche più significative in questo senso ha dimostrato che la crescita dell’indice di massa corporea di 5300 bambini di una scuola elementare risulta raddoppiato in estate rispetto al resto dell’anno.

In sostanza secondo gli autori di questo studio pubblicato su Preventing Chronic Disease, l’obesità in età pediatrica sarebbe dovuta alla combinazione di una molteplicità di fattori quali il consumo in eccesso di cibi ricchi di grassi e zuccheri, la mancanza di attività fisica e il tempo eccessivo trascorso in attività sedentarie quali a esempio giocare ai videogame.

Loading...