Dieta: frutta verdura e cereali prevengono le malattie croniche

Stando a quanto è emerso da una ricerca effettuata dall’unaa base dipreviene il rischio di sviluppare malattie croniche come diabete, asma, patologie cardiache.

Insomma una alimentazione a base di frutta e verdura ritarda lo sviluppo di queste infermità croniche multiple. Secondo quanto evidenziato da questa ricerca sono sufficienti 57 grammi di frutta al giorno per ottenere questa protezione dalle malattie croniche.

Gli studiosi hanno preso in considerazione oltre 1000 soggetti, le cui abitudini alimentari sono state monitorate per 5 anni. Vanno tenuti in particolare considerazione i cereali integrali perché come osservato dagli autori della ricerca, l’avena, segale, orzo, miglio e quinoa, rispetto al riso e al grano, hanno minori possibilità di essere raffinati e quindi contengono più fibre alimentari. Inoltre la frutta e la verdura, oltre alle fibre, ci forniscono anche il giusto quantitativo di magnesio, fosforo, potassio e ferro, vitamina C e vitamine del gruppo B.

Insomma una dieta a base di questi alimenti si è dimostrata utile nell’evitare che si sviluppino malattie croniche nel corso del tempo. La ricerca è stata pubblicata su Clinical Nutrition.

