Anziani e tecnologie: il nonno sa usare il computer

Siamo abituati a pensare aglicome soggetti poco inclini al’uso delle, in realtà in base a una nuova ricerca sembrerebbe che l’utilizzo delaiuterebbe a migliorarne i processi cognitivi.

Uno studio pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings condotto su 926 anziani di età compresa tra i 70 e i 93 anni del gruppo Yonas E. Geda, starebbe proprio a dimostrare ciò. In base ai risultati di questa ricerca è risultato infatti che il declino dell’attività cognitiva colpisce il 37,6% degli anziani che non usano il pc e non fanno sport contro il 18,3% degli anziani che invece usano il computer e fanno una moderata attività fisica.

In realtà già in passato ricerche di questo tipo avevano evidenziato come navigare in internet abbia un effetto positivo sulle performance cognitive degli anziani. Ad esempio facendo ricerche online gli anziani attivano e stimolano molte aree cerebrali, riuscendo così a mantenere “giovane” il cervello, evitando di esporsi a tutte quelle patologie relative al declino cognitivo tipico dell’età senile.

