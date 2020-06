Napoli-Inter, ritorna il calcio dopo l’emergenza coronavirus: dove vederla in streaming

Loading...

Napoli-inter: dove vederla

Dopo l’emergenza del coronavirus pian piano tutte le attività stanno ritornando alla normalità. Tra queste naturalmente è compresa anche il. Dopoche ha visto i bianconeri qualificarsi per lain virtù dello 0 a 0, stasera 13 giugno 2020 tocca al, l’altra semifinale di

Il match che avrà inizio alle ore 20:45 verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Gli appasionati potranno seguirla anche in streaming su Rai Play, l’applicazione della rete pubblica che permette di guardare le gare in streaming gratuito sul proprio computer, tablet e smartphone. All’andata che si è disputata 4 mesi fa, ha prevalso di misura la squadra di Gattuso per un gol a zero messo a segno nella ripresa da Fabian Ruiz. I partenopei possono conquistare la finale anche con un pareggio mentre i nerazzurri devono vincere segnando almeno due gol. Per fare un esempio, un 2 a 1 quindi sarebbe propizio per gli uomini di Conte che con un risultato del genere avrebbero il passaporto per la finale di Coppa Italia.

