Coronavirus: aggiornamento ultimi dati

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 28.972 tamponi e individuati 221 nuovi positivi al COVID-19 . Attualmente sono 20.637 i soggetti che risultano positivi al virus, 335 in meno rispetto ad ieri. Nelle ultime 24 ore sono decedute 23 persone affette da. Il numero complessivo delle morti dall’inizio dell’epidemia ammonta a 34.634. In particolare in, la regione più colpita dal Covid, nella giornata di ieri si sono registrati solo 3 nuovi decessi per coronavirus.

Complessivamente il numero dei positivi dall’inizio della pandemia è pari a 93.111. Sono diminuiti i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 51) che negli altri reparti (-213, 1.047). Riguardo ai 143 nuovi positivi, 51 risultano a Bergamo (14.171 in totale), 23 a Milano (24.184), di cui 15 a Milano città (10.289), 20 a Brescia (15.499).

