Coronavirus: dati ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia sono 224 i nuovi casi relativi ae 24 i decessi. Sono questi i dati diffusi dalla Protezione Civile. Si tratta del numero più basso registrato finora. In totale i casi risultano 238.499, 148 invece le persone riciverate in terapia intensiva, 4 in meno rispetto ad ieri.

Riguardo ai contagi riguardanti le varie regioni, in Lombardia si segnalano 128 nuovi casi di contagio, per un totale di quasi 93mila. In particolare: 37 casi riguardano Brescia, 31 Milano (18 nel comune) e 24 Bergamo. Le altre regioni che presentano il maggior numero dei casi confermati sono Piemonte (26) ed Emilia-Romagna (23). In sette regioni – Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata – non sono stati segnalati nuovi casi di contagio.

