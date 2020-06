Coronavirus, nuovi focolai in Italia: vietato abbassare la guardia

Loading...

Questo l’ultimoriguardo ai numeri aggiornati sul contagio di Coronavirus in Italia. Nella giornata del 25 giugno è stata accertata la morte di 34 persone. Le vittime in totale salgono a 34.678. Attualmente nel nostro Paese lesarebbero 18.303, con l’incremento rispetto alla giornata di ieri di 296 nuovi casi di contagio. Inoltre risultano 103 le persone, 16.685 invece quelle che si trovano in isolamento domiciliare. Stando a quanto riportato dall’Ansa, un nuovo focolaio sarebbe stato rintracciato in Campania, precisamente in provincia di Caserta a: 50 risulterebbero i nuovi casi di contagio di Covid. Insomma bisogna assolutamente evitare di abbassare la guardia perché va ricordato che al momento non esiste ancora un farmaco efficace o un vaccino per combattere questo virus.