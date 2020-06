Coronavirus: dati aggiornati al 28 giugno

Loading...

Loading...

Questi i dati relativi aldiramati dal Ministero della Salute neldi. Risultano 174 casi positivi in più: 97 in Lombardia, 21 in Emilia Romagna, 14 in Piemonte e nel Lazio e 11 nel Veneto. Nel resto del Paese non si superano i 10 casi e in ben 8 regioni non si segnala alcun contagio . Riguardo ai 22 decessi segnalati nella giornata di ieri 28 giugno 13 provengono dalla Lombardia, 5 dal Piemonte, 1 dal Veneto, 1 dall’Emilia Romagna, 1 dalla Liguria, 1 dall’Abruzzo. Attualmente nel nostro Paese ilè di 16.681 persone, sabato era di 16.836, una diminuzione quindi di 155 unità. Dall’inizio dell’emergenza il casosono ora 240.310 (174 in più rispetto a ieri), di cui 34.738 morti e 188.891 guariti o dimessi, 307 nelle ultime 24 ore.

Nel mondo invece, stando ai dati della Johns Hopkins University, risultano oltre 500.000 le vittime di coronavirus. Nelle scorse ore i contagi hanno superato i 10 milioni. In tutto nel mondo i decessi per Covid-19 sono 500.108, mentre i casi totali sono 10.063.319.

Loading...