Atalanta-Napoli, dove vederla in streaming: Sky o Dazn?

Ilprevede una gara molto interessante:che si gioca giovedì 2 luglio 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:30. Si tratta probabilmente delle due squadre più in forma del campionato. I padroni di casa hanno inanellato un filotto di 3 vittorie consecutive e quindi vogliono proseguire su questa scia. Anche i partenopei guidati da Gattuso stanno vivendo un ottimo stato di forma. Da quando è ripreso il campinato hanno vinto contro Verona e Spal. Gli azzurri che già hanno ottenuto la qualificazione invogliono agganciare la Roma al quinto posto per migliorare ulteriormente la classifica.

Atalanta-Napoli: dove vederla

Atalanta-Napoli è visibile in esclusiva su Dazn e non su Sky Sport, come stabilito invece in un primo momento. Per vederla su Dazn bisogna disporre di un abbonamento sulla piattaforma Perform di Dazn. E’ necessario quindi scaricare la relativa applicazione che consente di guardare Atalanta-Napoli anche in streaming.

