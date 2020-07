Loading...

Loading...

68.428 nelle ultime 24 ore.

niversità americana Johns Hopkins. Anche in India aumenta il numero dei contagi. In particolare ha superato un milione di casi, così che dopo Usa e Brasile è terza al mondo per numero di contagi. In particolare nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 34.956 contagi, portando il totale a 1.003.832, e 687 decessi per complessivi 25.602.

Record dinegli Stati Uniti: ben, 974 invece i decessi. A diffondere questi dati è l’U

Insomma se in Italia la situazione appare sotto controllo a parte qualche focolaio sporadico, nel resto del mondo la pandemia di coronavirus è ancora ben lungi dall’essere controllata.

Loading...