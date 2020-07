Loading...

Napoli-Udinese 34a giornata di Serie A: dove vederla? La gara si gioca domenica 19 luglio a partire dalle 19:30. La squadra di Gattuso è reduce da due pareggi consecutivi contro Milan e Bologna. La squadra di casa allenata da Luca Gotti è reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria e dal pareggio a reti inviolate con la Lazio.

Napoli-Udinese: dove vederla?

La gara viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite). Grazie a Sky Go gli abbonati possono vederla anche in streaming: basta scaricare l’app ufficiale per guardare la gara sul proprio pc, smartphone e tablet.

