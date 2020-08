Coronavirus nel mondo, Oms: 20 milioni di contagiati

Loading...

Loading...

5.085.821 il 25,4% del totale), a seguire il Brasile con 3.057.470 (15,2%), l’India con 2.215.074 (11%), la Russia con 890.799 (4,4%) e il Sudafrica con 563.598 (2,8%). Sempre negli Stati Uniti si sono verificati 163.370 decessi, 101.752 in Brasile. Il 22 luglio scorso si sono superati i 15 milioni di casi nel mondo.

Loading...

Loading...

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms, nel corso di un briefing da Ginevra, ha comunicato che: “Questa settimana raggiungeremo i 20 milioni di casi di coronavirus e 750mila”. Inoltre ha sottolineato che bisognerà investire più fondi per fronteggiare la: “Servono oltre 100 miliardi di dollari solo per distribuire un vaccino quando sarà disponibile. Si tratta di una grande quantità di denaro ma è poca cosa rispetto ai 10 trilioni di dollari già investiti dai Paesi del G20 in stimoli all’economia per fronteggiare le conseguenze della pandemia”. Glisono il Paese che presenta il maggior numero di contagi (