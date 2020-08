By News24Web

Il coronavirus non si arresta e anzi continua a diffondersi nel mondo. Inin particolare è lail paese in cui sono stati accertati più casi negli ultimi giorni: l’8 agosto scorso si sono registrati più di 2300 nuovi positivi. Nel resto del mondo glicon i 5 milioni di casi accertati, restano il paese più colpito dal. Ogni giorno si verificano circa 54mila nuovi casi. Ininvece il numero totale delle persone infettate è di 3.012.412. Sulla base di questi dati il Brasile è il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti.

In Russia invece nelle ultime 24 ore si segnalano 5.189 nuovi casi e 77 decessi. Dall’inizio dell’epidemia il numero dei contagi sale a 887.536. In tutto si sono verificati 14.931 decessi.

