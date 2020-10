Dpcm in arrivo, coronavirus: ecco cosa cambia

Loading...

Il governo Conte, in considerazione dell’aumento del numero dei, si appresta al varo di un nuovo Dpcm per fronteggiare l’ emergenza coronavirus . L’approvazione definitiva di questa nuova misura potrebbe arrivare già per mercoledì 7 ottobre.

Ecco le principali misure che dobbiamo attenderci. Si prevede il ritorno all’utilizzo obbligatorio delle mascherine anche all’aperto. Diverse Regioni in realtà hanno già preso questo provvedimento, che quindi potrebbe assumere carattere nazionale. Inoltre i controlli saranno effettuati non solo dalle forze dell’ordine, ma anche dall’esercito. E’ al vaglio anche la possibile chiusura anticipata dei locali alle 22 o alle 23. Queste restrizioni in particolare avranno effetto anche riguardo a feste private e le cerimonie prevederanno un numero limitato di partecipanti (i matrimoni non dovranno prevedere più di 200 invitati). In caso di manzanza di rispetto della norma si prevedono multe salate ai trasgressori. Si conferma il contingentamento degli ingressi nei negozi sulla base degli spazi, i ristoranti invece dovranno rispettare il distanziamento. Le discoteche contiueranno a rimanere chiuse.

Per quanto riguarda invece gli eventi sportivi all’aperto molto seguiti, come la partite di calcio della serie A, si conferma la presenza massima di un pubblico di 1000 persone che potranno assistervi.

