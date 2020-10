Calciomercato, ultimi movimenti oggi 5 ottobre

Loading...

Ilè alle sue ultime battute: si conclude questo lunedì 5 ottobre alle ore 20. Vediamo assieme i movimenti di mercato in queste ore frenetiche e convulse in cui le squadre provano a piazzare il colpo a sorpresa o più semplicemente a rinforzarsi o a cedere elementi non più utili nella rosa. (articolo in costante aggiornamento).

Napoli 18:41 Il club partenopeo ha depositato il contratto di Bakayoko: si tratta di un ritorno dopo l’esperienza col Milan.

Sampdoria 18:17 Tentativo dei doriani per l’acquisto di Llorente dal Napoli per rimpiazzare la cessione di Bonazzoli al Torino.

Inter 18:12 Asamoah fuori dal progetto nerazzurro è svincolato.

Juve 17:55 depositato il contratto per l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. L’attaccante arriva in prestito in prestito con obbligo di riscatto.

Roma 17:30 Perotti viene ceduto al Fenerbahce. E’ la seconda uscita dopo la cessione di Justin Kluivert al Lipsia.

Cagliari 17:14 Contatti col Napoli per Ounas.

Roma 17:11 Non si concretizza il ritorno in giallorosso di El Shaarawy che quindi continuerà a militare allo Shanghai Shenhua.

Juve 17:08 è ufficiale la cessione di Andrea De Sciglio in prestito al Lione.

Inter 16:40 Joao Mario dopo il prestito in nerazzurro torna allo Sporting Lisbona.

Juve 16:30 Douglas Costa torna al Bayer in prestito secco. Aveva lasciato il club tedesco 3 anni fa.

