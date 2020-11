Burro di arachidi: le cose che non sapevi

Burro di arachidi: quanti grammi al giorno?

Il burro di arachidi è relativamente ricco di proteine, con 7,02 grammi per porzione. Una porzione consigliata di burro di arachidi è di due cucchiai (28,6 grammi). Questo rappresenta il 15% dell’apporto proteico giornaliero raccomandato per le donne e il 12% per gli uomini. La maggior parte delle arachidi coltivate negli Stati Uniti vengono utilizzate per fare il burro di arachidi. Un acro di arachidi basta per 30.000 panini al burro di arachidi. In media un bambino negli Stati Uniti mangerà circa 1.500 panini al burro di arachidi quando si diplomerà al liceo.

Burro di arachidi: calorie e proprietà nutrizionali

Una porzione da 100 grammi di burro di arachidi contiene 558 calorie, quindi, sebbene i suoi benefici per la salute siano molti, la moderazione è la chiave per mantenere un peso sano. Il burro di arachidi possiede molti antiossidanti: uno di questi è l’acido p-cumarico, che è attualmente utilizzato per trattare l’artrite nei ratti (e potenzialmente, in futuro, nell’uomo). Nel 1895, il Dr. John Harvey Kellogg creò il burro di arachidi come integratore proteico per le persone che non potevano mangiare cibi solidi. Il marchio di burro di arachidi JIF ha il conteggio calorico più basso, con 190 calorie in una porzione da due cucchiaini. Poiché le arachidi crescono sottoterra, possono essere soggette a una muffa chiamata Aspergillus. La lavorazione delle arachidi riduce drasticamente gli effetti cancerogeni di questa muffa, che è in grado di provocare il cancro.

Burro di arachidi: perché fa bene?

Il burro di arachidi contiene una varietà di nutrienti e vitamine che danno energia al tuo corpo e lo mantengono sano, tra cui magnesio, fosforo, zinco, niacina e vitamina B-6. Il burro di arachidi e l’olio d’oliva hanno un rapporto simile tra insaturi e grassi saturi; questo particolare equilibrio aiuta a mantenere il tuo cuore sano. Mangiare arachidi o burro di arachidi può aiutarti a perdere peso; le noci ti fanno sentire sazio più a lungo.

Burro di arachidi palestra

Per coloro che desiderano aumentare la massa muscolare, l’alto contenuto proteico e calorico del burro di arachidi è un piccolo accorgimento che ci fornisce l’energia necessaria per portare a termine allenamenti faticosi utili anche per la costruzione muscolare.



Le arachidi non sono realmente noci; sono legumi. Altri legumi includono piselli, fagioli e lenticchie. Il burro di arachidi può aiutare a mantenere un livello in equilibrio di zucchero nel sangue sano poiché è a basso contenuto di carboidrati e può essere prodotto senza zuccheri aggiunti. In uno studio, le ragazze che mangiavano burro di arachidi o altra frutta a guscio avevano una minore possibilità di contrarre una malattia mammaria benigna, una condizione che è stata collegata a un rischio più elevato di cancro al seno. Sebbene le arachidi siano ad alto contenuto di proteine, non contengono quantità significative dell’aminoacido metionina. Burro di arachidi in polvere Il burro di arachidi in polvere può sembrare un’opzione allettante e ipocalorica. Tuttavia, mentre quello macinato può essere più povero di grassi, ha anche meno grassi sani, il che significa che è meglio consumare burro di arachidi tradizionale per benefici nutrizionali completi. Come usare il burro di arachidi Per preparare uno spuntino al burro di arachidi davvero eccezionale, prova a spalmarlo su un pezzo di pane integrale. Mangiare burro di arachidi cinque volte a settimana ha aiutato le donne in uno studio scientifico a ridurre le loro possibilità di contrarre il diabete di tipo 2.