Bologna-Napoli: dove vederla in streaming e in tv

Bologna-Napoli è una gara relativa alla settima giornata di campionato. La partita si gioca oggi domenica 8 novembre 2020 a partire dalle 18 allo stadio dall’Ara. La squadra di Gattuso è reduce dalla sconfitta casalinga col Sassuolo, per cui c’è voglia di immediato riscatto. D’altronde gli azzurri non vogliono perdere contatto con la zona alta della classifica guidata dal Milan a quota 16. Nell’ultimo turno i felsinei che hanno 6 punti in classifica si sono imposti sul Cagliari per 3 a 2.

Bologna-Napoli: dove vederla

La gara viene trasmessa in diretta tv da Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati possono vederla anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now Tv, sui dispositivi mobili smartphone, tablet e pc.

Bologna-Napoli: probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

