Halloween, lo sapevate che?

Le prime Jack O’Lanterns erano in realtà fatte di rape. Halloween è la seconda festività commerciale con il maggior incasso dopo Natale. La parola “strega” deriva dal vecchio inglese wicce, che significa “donna saggia”. In effetti, un tempo i wiccan erano persone molto rispettate. Secondo la credenza popolare, le streghe tenevano uno dei loro due incontri principali, o sabba, la notte di Halloween. La samhainofobia è la paura di Halloween. Il 50% dei bambini preferisce ricevere caramelle al cioccolato per Halloween, rispetto al 24% che preferisce caramelle non al cioccolato e al 10% che preferisce la gomma. Il sacchetto medio di caramelle che un bambino raccoglierà ad Halloween contiene circa 11.000 calorie. Il gufo è un’immagine popolare di Halloween. Nell’Europa medievale si pensava che i gufi fossero streghe e sentire il richiamo di un gufo significava che qualcuno stava per morire. Secondo la leggenda irlandese, Jack O’Lanterns prende il nome da un uomo avaro di nome Jack a cui, poiché ha ingannato il diavolo diverse volte, è stato proibito l’ingresso sia in paradiso che all’inferno. Fu condannato a vagare per la Terra, agitando la sua lanterna per allontanare le persone dai loro sentieri. I bambini hanno più del doppio delle probabilità di essere uccisi in un incidente automobilistico o pedonale ad Halloween rispetto a qualsiasi altra notte. Sia Salem, Massachusetts, che Anoka, Minnesota, sono le capitali mondiali autoproclamate di Halloween.



Zucca da record

Il Guinness World Record for Heaviest Pumpkin è detenuto da Mathias Willemijns dal Belgio e dalla sua zucca da 2.624,6 libbre. Stephen Clarke detiene il record per il tempo di intaglio della zucca più veloce al mondo: 24,03 secondi, battendo il suo precedente record di 54,72 secondi. Le regole della competizione stabiliscono che la zucca deve pesare meno di 24 libbre ed essere intagliata in modo tradizionale, che richiede almeno occhi, naso, orecchie e una bocca. Boston, Massachusetts, detiene il record per il maggior numero di lanterne Jack O’Lantern accese contemporaneamente (30.128).

Halloween: tra storia e folklore

Dolcetto o scherzetto si è evoluto dall’antica tradizione celtica di distribuire dolcetti e cibo per placare gli spiriti che vagavano per le strade di Samhain, una festa sacra che segnava la fine dell’anno civile celtico. “Souling” è un precursore cristiano medievale del moderno dolcetto o scherzetto. Il giorno di Ognissanti (1 novembre), i poveri andavano di porta in porta offrendo preghiere per i morti in cambio di dolci dell’anima. La prima menzione nota di Dolcetto o scherzetto nella stampa in Nord America avvenne nel 1927 a Blackie, Alberta, Canada.