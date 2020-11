Collutorio, coronavirus: efficace nel ridurre la diffusione del virus

Loading...

Uncon lo 0,7% di cloruro di cetilpiridinio, una sostanza antimicrobica e antisettica, darebbe risultati “promettenti” nella lotta contro il coronavirus . A sostenerlo è un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cardiff. Negli esperimenti di laboratorio, i ricercatori hanno osservato che il collutorio è stato in grado di. Tuttavia non è il caso di precipitarsi nei supermercati e farmacie per fare incetta di questo prodotto: si tratta in effetti solo dei primi risultati di un ampio studio che dovrà essere validato da altre squadre di ricercatori. Sarà necessario uno studio clinico per valutare il. Ma in laboratorio, gli studi preliminari sono molto promettenti.

I ricercatori hanno cercato di riprodurre le condizioni del naso e del retrogusto umani. Hanno usato un collutorio lambda, come quello che trovi nei bagni di tutti: una soluzione con lo 0,7% di cloruro di cetilpiridinio come Listerine. Questo antisettico antibatterico e antivirale agisce sui microbi penetrandone le pareti e, divenuti porosi, finiscono per morire. Risultato: il 99,99% dei virus viene distrutto in 30 secondi. Un ampio studio clinico di 12 settimane inizierà presso l’University Hospital of Wales.

Dovrà determinare se, in condizioni reali, questi collutori distruggono effettivamente quasi tutte le particelle virali nella saliva. La nostra bocca infatti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è piena di recessi e cavità e secerne molte sostanze, che possono anche essere coadiuvanti durante il processo. I risultati dello studio sull’uomo sono attesi all’inizio del 2021.

