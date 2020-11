Coronavirus, Oms: seconda ondata senza vaccini

Loading...

La seconda ondata dell’ emergenza coronavirus dovrà essere affrontata senza. A dirlo è capo dell’emergenza coronavirus dell’Oms, Michael Ryan e aggiunge: “Passeranno almeno quattro o sei mesi prima che ci siano livelli sufficienti di immunizzazione ovunque. I vaccini non dovrebbero essere visti come una pozione magica”. Intanto laavrà conseguenze molto gravose per l’economia. In particolare il presidente della Bce, Christine Lagarde, ha affermato che: “pacchetto Next Generation EU deve diventare operativo senza indugio”. Inoltre gli investimenti e le riforme, “se orientati verso sfide a medio e lungo termine”, possono infatti “costruire un ponte verso una ripresa di successo e inclusiva”. Inoltre, sempre secondo il presidente della Bce: “le risorse aggiuntive del pacchetto possono facilitare politiche fiscali espansive, in particolare nei Paesi dell’area dell’euro con un margine di bilancio limitato”.