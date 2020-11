Napoli-Roma: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Loading...

Napoli-Roma è in programma domernica 29 novembre alle ore 20:45. La partita è valida per la nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Può considerarsi il big match di giornata. Gli azzurri di Gattuso sono sesti in campionato e reduci da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Milan, le formazioni più in forma del momento. La Roma invece è terza in classifica a quota 17. La formazione capitolina sconfitta a tavolino contro il Verona alla prima giornata ha poi saputo inanellare una serie di risultati positivi. Lo scorso 5 luglio finì 2 a 1 per i partenopei, col gol della vittoria firmato da Insigne.

Napoli-Roma: dove vederla

La gara viene trasmessa in diretta tv esclusiva ai canali Sky Sport Uno 201 del satellite, Sky Sport Serie A 202 del satellite. Gli abbonati hanno anche la possibilità di vederla in streaming grazie a SkyGo app che possono scaricare sul proprio pc, tablet e smartphone.

Napoli-Roma: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

