Cioccolato e the verde possono aiutarci contro il coronavirus

Cioccolato fondente e tè verde possono aiutarci contro il Coronavirus. E’ quanto risulta da un nuovo studio americano secondo cui alcuni alimenti potrebbero inibire il virus.

Un recente studio ha acquisito nuove evidenze che potrebbero rivelarsi utili nella lotta al coronavirus: gli ingredienti naturali presenti in alcuni alimenti sono altamente efficaci contro il virus e potrebbero persino inibirlo. Si tratta di prodotti che vengono già consumati abitualmente dalle famiglie e quindi rientrano nella lista della spesa settimanale.

D’altronde una dieta sana rafforza il sistema immunitario. Numerosi ricercatori e medici hanno già studiato alcuni alimenti che potrebbero essere efficaci contro il coronavirus. I ricercatori della North Carolina State University hanno ora esaminato gli effetti antinfiammatori di alcune piante sul coronavirus.

Parliamo delle piante del cacao e delle piante del tè, nonché vari vitigni, che contengono tutti composti chimici che possono inibire il virus. I risultati del nuovo studio lasciano ben sperare: in particolare è emerso che consumare tè verde, cioccolato fondente, cacao in polvere e uva nera, la cosiddetta uva moscato, può effettivamente essere particolarmente efficace contro il virus e ridurne l’ulteriore diffusione. Alcune sostanze in particolare nel cioccolato fondente sono considerate efficaci e inibitorie. Si dice che i composti chimici degli alimenti citati possano bloccare la funzione di alcuni enzimi, le proteasi, del coronavirus.

L’autore dello studio e il professor De-Yu Xie della North Carolina State University spiega che l’effetto degli ingredienti negli alimenti naturali sulle proteasi gioca un ruolo nodale nell’impedire alle cellule del virus di svolgere alcune importanti funzioni. Utilizzando test di laboratorio e simulazioni al computer, i ricercatori dello studio hanno verificato la risposta della principale proteasi del coronavirus, necessaria per la sua diffusione, ai composti chimici degli ingredienti del tè verde, dell’uva moscato, del cacao in polvere e del cioccolato fondente.

La ricerca evidenzia che i composti del cacao in polvere e del cioccolato fondente in particolare riducono della metà l’attività degli enzimi proteasi. Per il professor Xie, gli importanti risultati della ricerca ottenuti rappresentano un notevole avanzamento nella lotta contro il virus, perché se “la proteasi può essere inibita o addirittura disattivata, il virus morirà”. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ora devono essere effettuate ulteriori indagini per determinare in che misura il consumo di questi alimenti può garantire un effetto protettivo contro il coronavirus.

