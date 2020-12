Serie A, 10 a giornata: risultati e classifica aggiornata

Loading...

La decima giornata di Serie A conferma più che mail ilalla testa del campionato. I rossoneri ancora privi di Ibrahimovic riescono a imporsi sul difficile campo della Sampdoria per 2 a 1, reti firmate da Kessie su rigore e Castillejio. Bene anche l’Inter vittoriosa contro il Bologna per 3 a 1, la Juve che pur soffrendo vince per 2 a 1 il derby col Torino e il Napoli che fa il poker contro il Crotone bissando il successo per 4 a 0, stavolta in trasferta, ottenuto due domeniche fa contro la Roma.

Questi tutti i risultati relativi alla 10a giornata di Serie A e relativa classifica aggiornata: Inter-Bologna 3-1, Verona-Cagliari 1-1, Parma-Benevento 0-0, Roma-Sassuolo 0-0, Crotone-Napoli 0-4, Samp.-Milan 1-2, Udinese-Atalanta rinviata per impraticabilità del campo. Fiorentina-Genoa si gioca stasera alle 20:45.

Serie A 10a giornata: classifica aggiornata

Milan 26

Inter 21

Napoli 20**

Juventus 20*

Sassuolo 19

Roma 18

Lazio 17

Hellas Verona 16

Atalanta 14

Bologna 12

Cagliari 12

Sampdoria 11

Benevento 11

Udinese 10

Spezia 10

Parma 10

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2

* 3 punti a tavolino

** 1 punto di penalizzazione

