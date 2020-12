Sorteggi Champions: il quadro degli ottavi per Juve Atalanta e Lazio

Loading...

Loading...

Ilper le squadre italiane impegnate nella competizione non è stato tra i più benevoli. Questo ilrelativo agli ottavi finali delle squadre italiane:. Insomma per i biancocelesti e i bergamaschi peggio di così proprio non poteva andare. Bene invece per lache evita l’Atletico Madrid.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale di Champions: Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

RB Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Barcellona-PSG

Loading...