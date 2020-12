Napoli-Sampdoria: orario e dove vederla in streaming

Loading...

Napoli-Sampdoria: dove vederla

è una gara relativa all’11a giornata di campionato che si gioca il 13 dicembre 2020 alle ore 15 allo stadio ribattezzato(ex San Paolo). La squadra di Gattuso è terza in campinato con 20 punti frutto di 7 vittorei e 3 sconfitte, e un punto di penalizzazione a causa della partita non giocata con la Juventus. Gli azzurri in settimana hanno raggiunto la qualificazione ai sedicemsimi di finale di Europa League grazie al pareggio per 1 a 1 contro la Real Sociedad. I doriani invece sono dodicesimi in classifica con 11 punti per effetto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Insomma tira aria da ultima spiagia per la squadra allenata da Ranieri.

La gara è trassmessa in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La diretta streaming è disponibile sempre per gli abbonati tramite Sky Go grazie a cui è possibile vederla sul proprio tablet smartpone e computer.

Napoli-Sampdoria: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

