2020: le parole più cercate

Quali sono le parole e gli argomenti più cercati su Google in questo maledetto 2020? Le statistiche di Google Trend in questo senso vengono in nostro soccorso permettendoci di focalizzare quali personaggi, domande, argomenti hanno visto aumentare le loro ricerche rispetto all’anno precedente. In questa classifica delle parole più cercate nel 2020 ovviamente troviamo il coronavirus e i termini correlati quali pandemia, contagi, ma anche Protezione Civile” e “Classroom” e “Meet”. In particolare questa è la classifica delle parole più cercate dell’anno in base a Google Trend 2020.

Coronavirus Elezioni USA Classroom Weschool Nuovo Dpcm Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione civile

Questa invece la classifica dei personaggi più cercati.

Alex Zanardi Silvia Romano Donald Trump Joe Biden Giuseppe Conte Kim Jong-un Boris JohnsonKamala Harris Rula Jebreal Elon Musk

Per la categoria del “come fare” questi invece gli argomenti più importanti che hanno caratterizzato il 2020.

..il pane in casa

…le mascherine antivirus

…il lievito di birra

…la pizza

…l’amuchina

…il lievito madre

…il tampone

…lo spid

…domanda reddito di emergenza

…gli gnocchi

