Le frasi dei libri per oggi 15 gennaio

Loading...

Loading...

! Iniziare la giornata con entusiasmo è importante per non avere carichi di tensione nel corso della stessa. Oltre al classico cornetto e al cappuccino per la colazione cerchiamo di ristorare anche la mente con una. In questo articolo vi proponiamo le frasi più belle tratte dai libri per

Grave è il peso della propria coscienza.

Cicerone, La natura degli dei

Molto, in tutte le cose, come nella cosa militare, può la fortuna.

Cesare, De Bello gallico

Nulla v’è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del male che fa.

Plauto, Must.

Puoi mai ritenersi potente un uomo che non può impedire agli altri di fare contro di lui quel che lui stesso ha fatto?

Boezio, La Consolazione della flosofia

Posso concepire un uomo senza mani, senza piedi, senza testa; ma non senza pensiero: sarebbe o una pietra o un bruto.

Pascal, Pensieri

Loading...