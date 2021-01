Le frasi di oggi 16 gennaio: ditelo con un libro!

Loading...

Quante volte ci è capitato di cerchiare e di annotare con una matitache ci ha particolarmente colpito? Lo scrittore con quella frase è riuscito a cogliere perfettamente una sfumatura del nostro stato d’animo, pertanto ha colto nel segno. Come potremmo non essere grati a chi ci fornisce una tessera, per quanto piccola, che va ad aggiungersi al policromo e cangiante mosaico per la conoscenza di noi stessi, della nostra personalità più profonda e sfuggente, impresa che richiede tutta una vita e neanche è una porzione di tempo sufficiente? Di seguito letratte dai libri per

L’uomo è fango.

S. Bernardo, Meditazioni

Si cerca la compagnia, la società soltanto per sfuggire se stessi, e così, fuggendo ciascuno da sè, gli uomini non si incontrano mai e parlano tra loro non come uomini ma come ombre, miserabili spettri.

M. De Unamuno, Saggi VI

Il dolore è più vario e più ispiratore e più innovatore della gioia.

N. Tommaseo, Pensieri

Come sono disgraziati quelli che non sanno aspettare? Quale ferita si è mai sanata in un lampo?

Shakespeare, Otello, II

