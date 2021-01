Frasi memorabili oggi 25 gennaio

Loading...

Augurare ilè senz’altro una scelta di originalità che ci contraddistingue rispetto all’opacità della massa. Magari a volte non abbiamo il tempo di andarle a cercare nei libri. Sperando di farvi cosa gradita, la redazione di News24web ha quindi pensato di selezionare per voi una piccola antologia dipronte per l’uso. Ecco quelle che abbiamo scelto per voi oggi 25 gennaio 2021

Gli uomini sono artefici del proprio destino: possono commettere sempre gli stessi errori, possono fuggire costantemente da ciò che desiderano, e che magari la vita gli offre in modo generoso; oppure possono abbandonarsi al destino e lottare per i propri sogni accettando il fatto che si presentano sempre nel momento giusto.

Paulo Coelho, Brida

L’esistenza è una serie di note a piè di pagina in un ampio, oscuro capolavoro incompiuto.

Vladimir Nabokov

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.

Gabriel García Márquez, Vivere per raccontarla

L’aria era piena di fantasmi, che erravano di qua e di là senza posa, traendo guai. […] Ce n’erano di quelli incatenati insieme, ed erano forse membri di governi malvagi; nessuno era libero. […] Il supplizio di tutti loro era questo, senz’altro, di voler entrare nelle faccende umane per fare un po’ di bene e di averne per sempre perduto il potere.

Charles Dickens, Canto di Natale

