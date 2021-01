Frasi del buongiorno memorabili oggi 24 gennaio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Ad ogni giorno la sua! Potremmo chiosare così il titolo dell’articolo. Perché ogni giorno abbia la suaè sottinteso che anche quello che viviamo deve essere. In questo articolo potete leggere una selezione di frasi memorabili per il. Buon proseguimento di lettura!

Buongiorno mia piccola bambina, che questa giornata sia piena di magia, come nelle favole più belle!

Parti ogni mattina pensando alla migliore versione di te stesso, e la tua giornata non potrà che essere piena di gioia e magia!

Lungo la via della verità ci sono solo due errori si possono fare: non continuare fino alla fine o non iniziare mai.

Buddha

Smetti di pensare a cosa potrebbe andare storto e cominciare a pensare a ciò che potrebbe andare bene.

Anonimo

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

Mark Twain

La mattina, quando ti svegli, ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita. Abbine cura.

Stephen Littleworld

Loading...