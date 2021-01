Buongiorno memorabile con le citazioni d’autore oggi 27 gennaio

Loading...

Dare il la alla giornata non solo col classico cornetto e cappuccino per la colazione , ma anche con qualcheforse è il modo migliore per propiziarsela confidando che possa rivelarsi favorevole ai nostri auspici. Anche quest’oggi abbiamo selezionato per voi delletratte daperché la vostra giornata possa essere. Di seguito le frasi del buongiorno che abbiamo selezionato per voi

M’abbandono all’adorabile viaggio: leggere, vivere dove guidano le parole. Paul Valéry

Leggere è come pensare, come pregare, come parlare con un amico, come esporre le tue idee, come ascoltare le idee degli altri, come ascoltare musica sì, sì come contemplare un paesaggio, come uscire a fare una passeggiata sulla spiaggia. Roberto Bolaño

I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: “Sto rileggendo…” e mai “Sto leggendo…”. Italo Calvino

Le parole sono tutto ciò che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste. Raymond Carver

Chi non fa metà del suo lavoro quotidiano entro le dieci, rischia di non fare neanche l’altra metà!” Emily Bronte

