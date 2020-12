Le più belle frasi di oggi 31 dicembre

Loading...

che certo non ricorderemo come uno dei più belli della nostra vita finalmente volge al termine. E’ pur vero che è proprio quando la vita non va come vorremmo che possiamo trovare il coraggio e la forza per cambiarla. In quei momenti conosciamo più a fondo noi stessi, magari meravigliandoci anche di doti che non sospettavamo neanche di avere. In questo senso il dolore è un formidabile maestro! Di seguito abbiamo selezionato a nostro modesto parere le frasi che riteniamo più belle

L’egoista odia la solitudine.

Pascal, Pensieri

Troppi troppi enigmi pesano sull’uomo qui in terra.

F. Dostojewskij, I fratelli Karamazov

Ahi nulla altro che’l pianto al mondo dura

F. Petrarca Canzoniere

Gli uomini non avendo nessun rimedio contro la morte, la miseria e l’ignoranza, hanno stabilito, per essere felici, di non pensarci mai.

Pascal, Pensieri

La morte non è una porta che si chiude: è una porta che si apre. La vita presente è illuminata dalla vita futura.

Houssaye, Il libro di mezzanotte

