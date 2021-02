Buongiorno oggi 8 febbraio: le frasi del giorno

By News24Web

Anchevogliamo augurarvi il nostro personale buongiorno sperando che la giornata possa riservarvi delle gradite sorprese. Di seguito potete leggere leche abbiamo selezionato per voi. Speriamo che siano di vostro gradimento. Buona lettura!

A volte per cominciare bene la giornata basta un “Buongiorno” detto dalla persona giusta.

(Anonimo)

Il parlare mellifluo ha il suo veleno. Publilio Siro

O non cominciare affatto una cosa o conducila a termine. Ovidio, Ars Amandi

Colui che credi sia perito non ha fatto altro che precederti. Seneca, Epistole

È proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare, avere paura dei tuoi ricordi.

(Pablo Neruda)

Dopo la morte e nella morte non c’è nulla di male che io abbia atemere. Plauto, Capt.

Tutta la vita dei filosofi è meditazione sulla morte. Cicerone, Tusc. Quaest.

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.

(Antonio Gramsci)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

