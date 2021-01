Buongiorno oggi 7 gennaio: ditelo così

Loading...

Loading...

Questo 2021 è cominciato da qualche giorno. Ognuno di noi nel suo intimo, nei penetrali più fondi della coscienza, ha desideri, aspettative, speranze, sogni. D’altronde ad inizio anno siamo soliti stilare una sorta di lista dei buoni propositi che col passare delle settimane e dei mesi sbiadisce sempre di più. D’altronde visto che siamo in vena di citazioni, come diceva qualcuno, le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni. Oggi 7 gennaio 2021 abbiamo scelto per voi le frasi che riteniamo più belle per augurare buongiorno ai vostri cari e agli amici.

Ogni giorno al tuo risveglio pensa:

Oggi sono fortunato perché mi sono svegliato Sono vivo ho il dono prezioso della vita

Non lo sprecherò.

Userò tutte le mie energie per migliorare me stesso, per aprire il mio cuore agli altri, lavorerò per il loro beneficio.

Avrò solo pensieri gentili verso gli altri,

non mi arrabbierò e non penserò male di nessuno.

Aiuterò gli altri il più possibile mettendo la mia vita al loro servizio.

(Preghiera Tibetana)

Bisogna vivere ogni giorno come se per tutta la vita avessimo atteso quel giorno, perché il giorno più bello è forse, quello che non abbiamo mai vissuto.

(Romano Battaglia)

Cercate dunque di guardare ogni mattina il sole al suo sorgere come se lo vedeste per la prima volta, ed esso vi apparirà sempre nuovo.

(Omraam Michaël Aïvanhov)

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte…

(Kahlil Gibran)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.

(Arthur Schopenhauer)

Loading...