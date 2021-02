Le più belle frasi d’amore per San Valentino

Loading...

Oggi 14 febbraio 2021 si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. C’è chi la considera a tutti gli effetti tale e chi invece la ritiene più che altro una festa commerciale. In ogni caso può considerarsi un giorno speciale per chi è innamorato. In effetti l’amore è un sentimento ineffabile per cui non sempre si trovano le parole per esprimerlo alla persona che amiamo. Di seguito abbiamo selezionato per voi le più belle frasi d’amore per questa giornata così speciale per ogni innamorato.

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele. (Victor Hugo)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal).

In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto. (Pablo Neruda).

L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano (Rainer Maria Rilke)

L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal).

Amor c’ha nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona”. (Dante Alighieri).

Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti)

