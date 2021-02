Le frasi memorabili di oggi 10 febbraio

Loading...

Loading...

Quante volte ci capita che unache abbiamo letto in qualcheci fa capolino nella mente ma non ne ricordiamo l’autore? Magari in questo articolo se siete fortunati potreste ritrovare l’che tanto vi è piaciuta. Anchevogliamo augurarvi buongiorno con le frasi che abbiamo scelto per voi. Ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Buon proseguimento di

Buongiorno. Se il piano A non funziona, passa al piano B, ma ricordate l’alfabeto ha 24 lettere!

(Anonimo)

Un sorriso è il bagliore di un istante ma può dar luce ad ogni tuo giorno e alla tua vita. Buongiorno!

(Anonimo)

Chi t’offre una cattiva garanzia non è che vuol cavarsi dagli imbrogli: vuol imbrogliare te. Fedro

Il denaro è quello che fomenta le discordie, muove a guerra le città e il mondo intero, incita a vicendevoli frodi e delitti gli uomini, che, per natura, sono fratelli; ed è il denaro che corrompe i vecchi. Seneca, Controv.

Morte, esilio, e tutto quanto ha sembianza d’amaro, abbilo ogni giorno davanti agli occhi, soprattutto la morte. E mai nulla ti basso ti cadrà nell’anima, o desiderio smodato di qualche cosa. Epitteto, Il manuale

Loading...