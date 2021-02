Frasi del giorno oggi 19 febbraio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Ancheabbiamo selezionato per voi, a nostro modesto parere, le frasi più belle per questa giornata. E’ il nostro personaleche vogliamo darvi per iniziare questa giornata nel migliore dei modi. Buona lettura!

La vita deve essere vissuta, non pensata, perché la vita pensata nega se stessa e si mostra come un guscio vuoto. Bisogna mettere qualche cosa dentro questo guscio, non importa che cosa.

(Eugenio Montale)

Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.

(Oscar Wilde)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Amo ferocemente, disperatamente la vita. E credo che questa ferocia, questa disperazione mi porteranno alla fine.

(Pier Paolo Pasolini)

Si pesta sotto i piedi con gioia quel che si è prima molto temuto. Lucrezio, la natura delle cose

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare.

(George Bernard Shaw)

Chi litiga con un ubriaco offende un assente. Publilio Sirio

Romperai presto l’arco se lo terrai sempre teso, ma se l’allenterai, ti sarà utile quando tu ne abbia voglia. Così, di quando in quando, si deve dare uno svago alla mente, perché poi ti ritorni più pronta a pensare. Fedro, Favole

Loading...