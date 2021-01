Le frasi dei libri: le più belle di oggi 13 gennaio

Loading...

Ognuno di noi custodice in un canto della memoria il suoe le. Spesso l’amore per la lettura ci ha folgorato nell’adolescenza, assieme alla scoperta di tante altre passioni. Andando avanti con gli anni ci è caro ritrovare l’edizione di quell’opera di quell’autore che leggemmo per la prima volta. La riscopriamo con trepidazione, magari vi ritroviamo ancora i segni a matita delle annotazioni, così viaggiamo a ritroso nel tempo e ci sovvengono particolari di noi stessi che avevamo perso. In questo articolo vi proponiamo le frasi più belle dei libri

Noi e tutte le cose nostre siamo in mano al destino.

Lucano, Fars.

La disputa cominci da un altro, da te la riconciliazione.

Seneca, Epistole

Andrai nudo, o stolto, al passo della nave infernale.

Properzio, Carmi

Tu non sai in qual luogo la morte ti attende; ma tu attendila in tutti i luoghi.

Seneca, Epistole

Le amicizie debbono essere immortali, le inimicizie mortali.

Livio, Storie

Molte cose accadono nel breve spazio di tempo in cui tu rechi il calice alle labbra.

Gellio, Noct. att.

