Frasi del buongiorno da ricordare oggi 3 marzo

Ogni giorno, anche il più banale, ci lascia sempre un piccolo ricordo. Ogni giornata nuova davanti è il più bel regalo che possiamo ricevere. Di seguito le frasi da ricordare di. Buon proseguimento di lettura.

“Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio”

Simone de Beauvoir

“Il meglio della vita lo si passa a dire ‘è troppo presto’ e poi ‘è troppo tardi’”.

Gustave Flaubert

“La vita non ha l’obbligo di darci quello che ci aspettiamo.”

Margareth Mitchell

“Dalla vita non si esce vivi.”

Pino Caruso

“Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto”.

Oscar Wilde

“La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.”

Thomas Jefferson

“Basta poco per rendere felice una vita: è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare”.

Marco Aurelio

