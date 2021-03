Adamo ed Eva: lo sapevate che?

Anche se la storia di Adamo ed Eva racconta la storia di mangiare il frutto proibito e quindi di essere esiliati dal Giardino dell’Eden, le storie della loro vita fino alla morte variano da paese a paese. Antiche versioni della storia di Adamo ed Eva includono l’Apocalisse greca di Mosè, in georgiano il Libro di Adamo, la vita slava di Adamo e l’Armenia Penitenza di Adamo. Questi sono conosciuti come letteratura primaria di Adam, che li definisce come testi originali e li separa da testi correlati simili. Hanno tutti punti chiave simili all’interno della storia, ma sono tutti unici e creativi con il racconto. Tutti i testi si riferiscono agli insegnamenti cristiani ma differiscono tutti nella formulazione della storia e nella lunghezza del testo.

Secondo la storia, Adamo essendo il primo essere umano conteneva le anime di ogni essere umano a venire dopo di lui. Ciò significa che quando ha avuto la scelta di mangiare il frutto proibito, potrebbe esserci stata un’influenza nella sua decisione da tutte le anime che conteneva. Se è così, allora tutti i 7,5 miliardi di noi oggi hanno avuto un’influenza su come si è sviluppato il nostro mondo oggi.

Adamo ed Eva mangiarono apposta il frutto proibito

Conosciuta come “la caduta dell’uomo”, a volte si discute che mangiare il frutto sia stato un errore. Il motivo è: perché dovresti rischiare di essere esiliato dal Giardino dell’Eden? Ma si suggerisce che la vita per Adamo ed Eva, sebbene quasi perfetta, non fosse impegnativa. Non c’era niente di male, nessuna guerra, nessuna malattia, quindi come potevano Adamo ed Eva in grado di imparare e progredire come razza umana? I motivi per cui hanno mangiato il frutto variano a seconda delle culture, con la più comune delle tentazioni del serpente. Forse era una lezione che doveva essere appresa per far progredire l’umanità.

Sia Adamo che Eva sono santi