Guida del Parco di Yellowstone sbranata da un orso

Un incontro che purtroppo si è tramutato in tragedia quello fra unae un orso grizzly, che si trovava ad ovest del parco, alcuni chilometri al difuori dei confini, nello Stato del. Stando a quanto si apprende, l’uomo era impegnato in una battuta di pesca, ad ovest dei confini del parco, quando è stato aggredito. L’pensava che l’uomo potesse rapresentare un pericolo per la sua fonte di cibo, ovvero una carcassa d’alce, quindi lo ha attaccato a morte giovedì.

La vittima, Charles W. Mock IV, 40 anni, di West Yellowstone, si trovava da solo ed era impegnato in una battuta di pesca, nonostante le ferite è comunque riuscito a chiamare il numero d’emergenza. Giunti sul posto a distanza di circa 50 minuti, i soccorsi sono stati assaliti a loro volta dall’orso e hanno dovuto procedere con l’abbattimento. La guida è stata poi ritrovata in gravi condizioni e trasportata via motoslitta e poi ambulanza in ospedale a Idaho Falls (Idaho). Tuttavia è morto sabato per le ferite riportate.

Sul suo corpo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i soccorritori hanno trovato tracce di uno spray repellente per orsi che l’uomo, verosimilmente, avrebbe usato.

