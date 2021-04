Napoli-Lazio ore 20:45: dove vederla in streaming

Loading...

è il big match dellache mette in palio punti importanti in chiave. La gara sia partire dalle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Entrambe le compagini stanno attraversando un buon momento di forma. La squadra di Gattuso ha vinto 5 delle ultime 7 gare, la squadra di Inzaghi è reduce da 5 vittorie di fila.

Napoli-Lazio: dove vederla in streaming

La partita è disponibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Canale 251 e su Sky Go. Sempre gli abbonati possono vederla anche in streaming su Skygo.

Napoli-Lazio: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso. A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Osimhen, Lozano, Cioffi.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi (in panchina Farris). A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Parolo, Cataldi, Lulic, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

