Cade dal decimo piano: l’albero di Natale lo salva

“Miracolo” a Natale. Siamo entrati nel mese di dicembre e fra qualche settimana sarà Natale. Certo anche quest’anno come già quello precedente, a causa della pandemia da coronavirus dobbiamo osservare delle precauzioni anche nel corso di queste festività. Questo articolo ha come protagonista uno dei simboli del Natale, l’albero, che ha letteralmente salvato la vita di una persona.

A Budapest, Istvan B, un ungherese di 22 anni, deve la sua vita proprio a un albero di Natale. Questi i fatti. Secondo quanto si apprende, il giovane mentre era intento a dei lavori per riparare il balcone di casa al decimo piano, non si è accorto di sporgersi troppo, quindi si è sbilanciato, ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto.

La sua fortuna è stata quella di cascare sopra un albero di un metro e mezza di altezza che i vicini avevano preparato per il Natale. I rami ne hanno attutito la caduta. Istvan trasportato in ospedale in coma, ha subito più di una operazione ed è stato dimesso alla vigilia di Natale per permettergli di vivere queste festività assieme alla famiglia.

