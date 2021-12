By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Questa notizia ci giunge da. Un malintenzionato ha provato a introdursi in un magazzino di. Lo ha fatto calandosi dalla canna fumaria, novello. L’uomo si così ritrovatoproprio la

Il protagonista dell’incredibile vicenda si chiama Dwayne T. ed ha 33 anni. Dopo aver percorso una settantina di centimetri si è trovato letteralmente intrappolato. Per sua fortuna qualcuno se ne è accorto e ha chiamato la polizia. In caso contrario sarebbe andato incontro a una morte per assideramento.

Loading...